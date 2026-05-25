Русия: Започваме системни удари по Киев

Кадър ДСНС Украйна

Русия предупреди чужденците, включително дипломати, да напуснат Киев. Външното министерство обясни, че започва удари по "предприятия от краинския военнопромишлен комплекс в Киев", включително такива, свързани с проектиране на дронове, "центрове за вземане на решения и командни пунктове", предаде Дневник.

Обяснението е, че чашата на търпението преляла с ударите с дронове в Луганска област на 22 май, където според Москва преднамерено са поразени цивилни, а "нацистката и терористичната същност на режима не се спират пред хладнокръвни убийства на деца".

Затова чуждите граждани трябва да напуснат възможно най-бързо, "а жителите на украинската столица - да не се приближават към обекти от военната и административната инфраструктура на режима на (президента Володимир - бел. ред.) Зеленски", завършва съобщението.

Това става след удари със свръхзвукови ракети "Орешник" и други през почивните дни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!