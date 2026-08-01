Русия атакува Киев с балистични ракети, има жертви и много ранени

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Русия подложи Киев на атака с балистични ракети в ранните часове на днешния ден, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от агенциите.

"В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети. Скрийте се в бомбоубежищата", написа Кличко в Телеграм, предаде БТА.

Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети.

Броят на жертвите при руския удар по Киев, нанесен в ранните часове на днешния ден, нарасна на девет, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации (ГСЧС), цитирана от Франс прес.

"Има постъпили данни за пожари и разрушения от пет столични района", написа ГСЧС в Екс и добави, че 23 души са били ранени при балистичната атака.

Редактор "Екип на Петел",

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