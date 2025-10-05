Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство
Русия нанесе мощни удари срещу Украйна през нощта, като основният удар беше насочен към западния град Лвов. В отговор Полша вдигна изтребители и засили противовъздушната си отбрана, за да защити въздушното си пространство, съюзнически самолети на НАТО също бяха разположени в региона.
Според украинския президент Володимир Зеленски при атаките са загинали петима души, четирима от които в Лвовска област, а един – в Запорожие. Русия е изстреляла над 50 ракети и около 500 дрона по инфраструктурни обекти в страната. Освен Лвов, атаките са засегнали регионите Ивано-Франкивск, Чернигов, Суми, Харков, Херсон, Одеса и Кировоград. Зеленски призова западните съюзници да ускорят предоставянето на системи за противовъздушна отбрана, за да се ограничи ефектът от руските удари и да се създадат условия за реална дипломация предава БТВ.
Кметът на Лвов Андрий Садовий заяви, че част от града е останала без електричество, а противовъздушната отбрана е отразявала първо дронове, а след това и ракети. По думите му в неделя сутринта обществен транспорт все още не се е движел, а гражданите са били призовани да не излизат навън, тъй като ситуацията е опасна. В Запорожие руската атака е оставила над 73 000 души без ток след удар по електроцентрала, като един човек загина, а деветима бяха ранени, сред тях и 16-годишно момиче.
Междувременно Литва временно затвори въздушното си пространство, след като бяха забелязани неидентифицирани обекти, като най-голямото летище във Вилнюс спря полетите за няколко часа, преди да ги възобнови. Операторът на летището уточни, че спирането е било заради възможна серия от балони, насочващи се към района.
