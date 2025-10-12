Кадър Россия 1

Възможните доставки на американски ракети „Томахоук“ на Киев предизвикват изключителна загриженост в Москва, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналиста Павел Зарубин, пише Факти.

„Въпросът с „Томахоук“ предизвиква изключителна загриженост, както президентът Владимир Путин вече заяви“, каза Песков, коментирайки изявлението на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, че Украйна може да получи някакъв вид специално оръжие, което би могло да обърне хода на фронтовата линия.

Оценявайки перспективата за доставка на "Томахоук" на украинските въоръжени сили, Путин заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той каза, че Русия е готова да отговори на агресивни действия; нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – те ще бъдат свалени.

"Това оръжие е специално; може да бъде неядрено или ядрено. Има голям обсег и е сериозно оръжие. Но в същото време "Томахоук" не може да промени ситуацията на фронтовата линия.“, заяви Песков

„Руската страна продължава с готовността си за мирно уреждане. И също така чуваме, че Тръмп постоянно говори за необходимостта да се седне на масата за преговори. И от това заключаваме, че той все още запазва политическата воля да реши въпроса политически и дипломатически“, отбеляза Песков. „Но европейците и режимът в Киев демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било в тази насока. Сега е наистина драматичен момент от гледна точка на факта, че напрежението се ескалира от всички страни“, каза гласът на Кремъл.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!