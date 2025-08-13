Русия е третата страна със забрана от ФИФА да участва на Световно първенство

Пиксабей

Руският национален отбор е третият в историята, който получава директна забрана от ФИФА да участва на Световно първенство заради политически причини. Сборная беше изключен от надпреварата в Катар през 2022 г., а изглежда сценарият ще се повтори и 4 години по-късно в САЩ. Руснаците са със спрян достъп до международните турнири от всякакво спортно естество заради продължаващия конфликт с Украйна и последвалите санкции от ООН. Именно и на тях се оповава ФИФА при вземането на строгото решение, което всъщност не е прецедент в историята, предаде БГНЕС.

Последният пострадал беше не просто европейска страна, а дори балканска - Югославия. Западната ни съседка остана със спрян достъп за Европейското през 1992 г. Решението беше взето непосредствено преди началото на турнира - 10 дни по-рано, въпреки че Югославия беше спечелила квалификационната си група преди това. Въпросната забрана роди и сензацията Дания да спечели форума без никаква предварителна подготовка. Две години по-късно забраната за участие важеше и за квалификациите за Световното в САЩ, така че Сърбия и Черна гора се завърнаха на международната сцена на Световното в Германия през 2006 г.

Върху ЮАР пък беше първата наложена забрана от страна на ФИФА по политически причини. Това се случи още в средата на миналия век, когато африканската република пострада заради расовия апартейд. Забраната е наложена през 1961 г. и свалена две години по-късно при посещение на тогавашния президент на ФИФА Стенли Рус. След ограниченията първият значим успех за ЮАР идва едва през 1996 г., когато печели Купата на африканските нации.

