Русия е ударила в района на Киев логистични центрове с военно предназначение и 3 кораба край Одеса

Пекселс

Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.

Ведомството в Москва каза, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса, пише БТА.

По-рано Службата за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че жертвите на руските удари тази нощ в Киев и околностите вече са най-малко 15.

Освен това руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.

Редактор "Екип на Петел",

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