Снимка: Президентство на Русия

Руските законодатели днес заявиха, че са изготвили закон, предвиждащ доживотен затвор за всеки, който въвлича непълнолетни в саботаж, като се понижава и възрастовата граница за търсене на наказателна отговорност за такива престъпления на 14 години, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Откакто изпрати военни сили в Украйна през 2022 г., Русия е изготвила поредица от закони, които дават на службите за сигурност широки правомощия да задържат лица, обвинени в представяне на неверни данни за войната или в противопоставяне на държавата.

Василий Пискарьов, председател на Комисията по сигурността в долната камара на руския парламент, заяви, че законопроектът, внесен днес и подкрепен от 419 от 450 депутати, ще повиши сигурността на държавата.

Неизбежност на наказанието

Законопроектът ще "повиши неизбежността на наказанието за онези, които се опитват да подкопаят основите на нашата държава", каза Пискарьов.

"Той ще налага по-тежки наказания на онези, които въвличат деца в тероризъм и саботаж, включително доживотен затвор", заяви той, добавяйки, че възрастовата граница ще бъде намалена на 14 години.

Пискарьов посочи, че законът е необходим, защото саботажът представлява заплаха за руската държава. Той обвини тайните служби на Украйна и държавите от НАТО, че засилват подривните атаки срещу Русия, включително чрез въвличане на непълнолетни в саботаж.

Той не даде конкретни примери, но цитира данни от прокуратурата, според които през 2024 г. са регистрирани 204 свързани с подривна дейност престъпления, а само през първата половина на 2025 г. те са 174.

НАТО и украинските власти не са отговорили още на исканията на Ройтерс за коментар. В миналото Киев е обвинявал Русия, че въвлича непълнолетни украинци в опити за унищожаване на инфраструктурата на Украйна по време на войната.

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия и други енергийни съоръжения, а Москва твърди, че Западът, включително големите сили от НАТО, снабдяват Киев с разузнавателна информация.

Москва и Киев се обвиняват взаимно в убийства на хора.

Кремъл заяви, че общо затягане на закона е необходимо за запазване на реда, тъй като Русия е изправена пред безпрецедентна хибридна атака от страна на Запада, който подкрепя Украйна с оръжие и разузнавателна информация на стойност стотици милиарди долари.

