Русия и Беларус започват военни учения

Кадър Фб

Маневрите ще се проведат и в Балтийско и Баренцово море, обяви руското министерство на отбраната

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", съобщи руското министерство на отбраната.

Маневрите ще се проведат на териториите на двете страни, както и в акваториите на Балтийско и Баренцово море.

Ученията идват в момент на повишено напрежение във войната на Русия срещу Украйна - само два дни след като Полша съобщи, че е свалила предполагаеми руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство. Въпреки това, според информация от Ройтерс, военните маневри са планирани много преди инцидента с дроновете, предаде Дунав мост.

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".

Официални реакции

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя конкретна страна.

Ученията "Запад 2025" ще продължат до 16 септември и според официалните съобщения в тях ще участват около 13 000 военнослужещи. Експерти обаче смятат, че реалният брой може да е значително по-голям. За сравнение, през 2021 г. в подобни учения участваха около 200 000 военни от двете страни.

Напрежение в региона

Във вторник полският премиер Доналд Туск обяви затваряне на всички гранични пунктове между Полша и Беларус от полунощ на 12 септември, като мярката е свързана именно с началото на ученията "Запад 2025".

Литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана в региона след инцидента с руските дронове в Полша, който според него показва нарастващата заплаха от Русия за Европа.

В същото време НАТО и съседните на Беларус държави са засилили граничната си сигурност в отговор на ученията, а Германия провежда собствени мащабни военни маневри "Quadriga 2025", части от които се очаква да съвпаднат с "Запад 2025".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!