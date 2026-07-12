Русия и САЩ имат обща граница: Защо Москва не говори за заплаха от там, а вижда такава в малките страни в НАТО в Източна Европа?

Кадър Гугъл мапс

Руското ръководство и военните им стратези са напълно наясно, че НАТО е отбранителен съюз, който няма нито план, нито политическа воля, нито логистична подготовка да нахлуе на руска територия.

Те знаят, че нито една демократична западна държава няма да започне война срещу ядрена суперсила, защото това означава взаимно гарантирано унищожение.

Въпреки това, Москва умишлено и много успешно представя НАТО като агресивна заплаха.

Това се прави по три много хитри и конкретни причини:

Перфектното алиби за пред собствения народ

Много по-лесно е да обясниш на обикновените руснаци защо държавата харчи милиарди за оръжия вместо за пътища и болници, ако ги убедиш, че „врагът е пред портите“. Разказът за „Отечеството в опасност“ е най-старият и ефективен начин за мобилизация в руската история. Той кара хората да се обединят около лидера (Путин) и да търпят икономически трудности (санкции) в името на „националното оцеляване“.

Подмяна на понятията: Заплаха за „империята“, а не за „държавата“

Когато Кремъл казва, че НАТО е заплаха, има скрито разминаване в дефиницията за „Русия“ и това не е случайно:

Западът разбира: Границите на Руската федерация (сигурността на руската територия). Там заплаха няма.

Кремъл разбира: Руската имперска сфера на влияние (правото да контролират Украйна, Беларус, Кавказ). В този смисъл НАТО наистина е заплаха за тях, защото разширяването на Алианса слага законова „стена“, зад която Русия повече не може да размахва оръжие или да сменя правителства.

Дипломатически инструмент за изнудване

През декември 2021 г. (точно преди инвазията) Русия постави ултиматум на САЩ и НАТО да се изтеглят до границите си от 1997 г. – което означаваше НАТО да изостави държави като България, Румъния, Полша и Балтийските страни в сивата зона. Обръщайки нещата и сочейки НАТО като „агресор“, Москва се опитваше да изплаши Запада и да го принуди сам да се откаже от Източна Европа, за да „се избегне война“.

Това е перфектна геополитическа пропаганда.

В затворените зали на Кремъл руските генерали не се страхуват, че американски танкове ще тръгнат към Москва. Те се ядосват, че заради НАТО руските танкове не могат да диктуват правилата в Източна Европа.

Един изключително точен и забавен парадокс, който често се пропуска в масовия дебат.

САЩ и Русия наистина имат обща граница в Беринговия проток, където два острова (Голям Диомид, който е руски, и Малък Диомид, който е американски) са разделени от едва 3.8 километра вода. На практика това е мястото, където НАТО и Русия буквално могат да се виждат с просто око.

Защо тогава Москва вдига толкова шум за границата с Украйна, а границата със САЩ (Аляска) никога не се споменава като екзистенциална заплаха?

Причината се крие в три основни фактора: география, история и военна логистика.

Географският капан: Къде е Аляска и къде е Москва?

Военните стратези не гледат просто линиите на картата, те гледат къде са разположени хората, икономиката и столицата.

Аляска/Сибир: Границата между САЩ и Русия в Беринговия проток е в един от най-суровите, безлюдни и логистично недостъпни райони на планетата. Ако САЩ решат да нападнат Русия от Аляска, те ще трябва да пресичат хиляди километри замръзнала тайга и тундра в Сибир, без пътища и жп линии, за да стигнат до сърцето на Русия. Това е военно и логистично невъзможно.

Украйна и Източноевропейската равнина: Украйна се намира на т.нар. Североевропейска равнина – плосък, равен терен без естествени географски прегради (планини или големи водни басейни). От украинската граница до Москва разстоянието е едва около 450–500 км по равен път. Исторически това е същият коридор, през който Наполеон и Хитлер нахлуват в Русия. За руската военна доктрина контролът над тази равнина е въпрос на оцеляване на столицата.

Време за полет на ракетите

В ерата на съвременните оръжия времето за реакция е всичко.

Разполагането на натовски системи за противовъздушна отбрана или хиперзвукови ракети в Източна Европа (или потенциално в Украйна) свива времето за полет до Москва до 5-7 минути. Това лишава руското командване от възможност за реакция или вземане на решение за ответен удар при фалшива тревога.

Ракети, разположени в Аляска, нямат същия стратегически ефект върху политическия център на Русия, който е изцяло в европейската част на страната.

Разликата между „НАТО се разширява“ и „САЩ са там от векове“

Има огромна психологическа и геополитическа разлика между завареното положение и промяната на баланса на силите:

Статуквото: Русия е продала Аляска на САЩ през 1867 г. Границата там е ясна, стабилна и призната от векове. Тя не се променя.

Сферите на влияние: Кремъл възприема разширяването на НАТО на изток (след 1997 г. с приемането на Полша, Балтийските страни, Румъния, България и т.н.) като умишлено и последователно навлизане на Запада в историческата руска "сфера на влияние". Когато Украйна – която в руската имперска и съветска психология се възприема като „вътрешна“, братска и ключова буферна зона – реши да се откъсне окончателно към Запада, това взриви червените линии на Москва.

Политическият разказ за вътрешна употреба

Не на последно място, аргументът „НАТО ни обгражда“ е изключително мощен инструмент за вътрешна пропаганда. Много по-лесно е да мобилизираш общество и армия, като посочиш непосредствена заплаха на границата с държава, с която имаш дълбока историческа и емоционална връзка, отколкото да плашиш хората с далечния и ледовит Берингов проток, където нищо не се случва.

Накратко: За Москва границата със САЩ в Аляска е далечна и безопасна география, докато границата с Украйна е равна, стратегическа писта, водеща директно към Кремъл. Затова едната се игнорира, а другата стана причина за най-големия военен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Присъединяването на Финландия през 2023 г. добави нови 1340 километра директна сухопътна граница между Русия и НАТО – на практика границата на Алианса с Русия се удвои за един ден.

Освен това Финландия е разположена опасно близо до Санкт Петербург (втория по важност руски град) и до Мурманск, където са базирани руските стратегически ядрени подводници.

Когато Финландия и Швеция влязоха в НАТО обаче, реакцията на Кремъл беше изненадващо обрана, хладна и се ограничи до политически изявления. Русия дори изтегли голяма част от войските си от финландската граница, за да ги прехвърли в Украйна.

Този двоен стандарт доказва, че проблемът на Москва не е просто „географското приближаване на НАТО“, а нещо много по-дълбоко. Има три основни причини защо с Финландия „няма проблем“, а с Украйна се стигна до война:

Историческият и имперският синдром

В очите на Владимир Путин и руския политически елит, Финландия и Швеция са чужди, западни държави. Русия приема тяхната независимост и идентичност.

Случаят с Украйна: В руското имперско мислене Украйна не се възприема като истинска, отделна държава. Самият Путин нееднократно е заявявал (включително в дълги исторически есета), че руснаците и украинците са „един народ“ и че Украйна е историческа руска земя, изкуствено създадена от болшевиките. Загубата на Украйна се преживява от Кремъл като болезнено разкъсване на самата руска идентичност и край на Русия като суперсила.

Психологическият залог за вътрешна употреба

Ако една далечна и чужда държава като Финландия влезе в НАТО, това е геополитическа загуба за Москва, но тя лесно може да бъде преглътната и скрита от руското общество.

Но ако Украйна – държава, в която милиони руснаци имат роднини, която споделя същата православна култура и език – се превърне в успешна, демократична и прозападна страна, член на ЕС и НАТО, това би станало опасен пример за самите руснаци. Това би доказало на руското общество, че е възможен друг, западен модел на развитие извън авторитаризма на Кремъл. За руската политическа система това е екзистенциална заплаха.

Военният капацитет и завареното положение

Финландия винаги е имала една от най-добре подготвените и въоръжени армии в Европа, изградена именно за отбрана срещу Русия. Влизането ѝ в НАТО не промени баланса на силите радикално, защото Финландия и преди това беше напълно интегрирана с натовските стандарти.

В Украйна обаче Русия видя възможност да спре процеса със сила, преди страната да е станала твърде силна. Москва подцени украинската армия и вярваше, че с бърза военна операция през 2022 г. може да свали правителството в Киев и да инсталира марионетен режим (подобен на този в Беларус), като по този начин затвори този геополитически въпрос завинаги.

Накратко: Казусът с Финландия и Швеция доказа, че Русия няма реален военен страх, че НАТО ще я нападне от съседни територии (иначе границата с Финландия щеше да е милитаризирана до краен предел). Войната в Украйна не е заради отбранителния съюз НАТО, а заради отказа на Москва да приеме правото на Украйна да съществува като независима от Русия нация.

Заплахата за Кремъл не е военна (че НАТО ще нахлуе и ще окупира Москва), а геополитическа и системна. Русия възприема като заплаха загубата на контрол над държавите, които исторически разглежда като свой „заден двор“, буферна зона или своя сфера на влияние.

В международната политика това мислене се нарича Доктрина за ограничената суверенност (позната от съветско време като „Доктрината Брежнев“). Според това виждане, съседните на Русия страни няма как да бъдат напълно независими – те или трябва да се съобразяват с волята на Москва, или биват обявявани за „враждебни проксита на Запада“.

Този модел на мислене се задвижва от три основни неща:

Страхът от „цветни революции“

Най-големият кошмар на настоящия политически елит в Русия е т.нар. смяна на режимите. Когато в Грузия (2003 г.), Украйна (2004 и 2014 г.) или Беларус (протестите през 2020 г.) хората излязат на улицата срещу проруски или корумпирани правителства, Кремъл не вярва, че това е автентична воля на гражданите. Те го виждат като „операция на ЦРУ“ за откъсване на парче от тяхната империя. Страхът е, че следващата такава революция може да се случи на Червения площад в Москва.

Загубата на статута на „Суперсила“

За Владимир Путин разпадането на СССР е „най-голямата геополитическа катастрофа на XX век“. За да бъде Русия призната от САЩ и Китай като равна суперсила, тя трябва да има своя сфера на влияние, в която никой друг не се меси. Ако Русия не може да контролира съседите си (като Украйна, Молдова или Кавказ), тя престава да бъде глобална империя и се превръща просто в регионална държава с ядрено оръжие.

НАТО като оправдание, а не като причина

Когато Русия казва „НАТО ни заплашва“, тя има предвид: „НАТО пречи на нашите планове да влияем върху тези държави“.

Алиансът е отбранителен съюз и няма капацитет или желание да нападне ядрена сила като Русия.

Но НАТО има едно основно свойство – чл. 5 (колективната отбрана). Влезе ли веднъж една държава в НАТО (както стана с Балтийските страни или България), Русия губи всякаква възможност да я притиска военно или да диктува политиката ѝ. Затова за Москва разширяването на НАТО е заплаха – то просто стеснява територията, върху която Русия може да упражнява сила.

Накратко: Русия не се бори за сигурността на собствените си граници, а за правото си да определя съдбата на своите съседи. И точно тук е фундаменталният сблъсък със Западния свят, който (поне на хартия) изповядва принципа, че всяка суверенна нация има право сама да избира съюзите и бъдещето си.

Редактор "Екип на Петел",

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