Русия и Украйна са в "черен кръст": За първи път в историята две умиращи демографски страни водят пълномащабна война

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Демографията е един от най-необичайните и мрачни аспекти на войната в Украйна. В демографията и военната история конфликтът между Русия и Украйна наистина се разглежда като прецедент: това е първата мащабна, конвенционална война в съвременната история между две държави, които навлизат в конфликта в състояние на дълбока, дългосрочна демографска криза и свиващо се население.

Исторически погледнато, войните почти винаги са били водени от нации в процес на демографски бум – с т.нар. „младежки балон“ (youth bulge), където има голям излишък от млади мъже.

Ако погледнем назад в историята, има много малко примери, които бегло се доближават до тази ситуация, но при тях контекстът е много по-различен:

1. Френско-пруската война (1870–1871 г.) – Най-близкият исторически аналог

През XIX век Франция първа в Европа преминава през т.нар. демографски преход. Докато населението на Прусия (и бъдещата Германска империя) расте лавинообразно, раждаемостта във Франция стагнира, а в определени моменти и региони населението започва буквално да намалява или да отчита нулев растеж.

Разликата с днес: Прусия е в огромен демографски подем, така че намаляването е само от едната страна (Франция). Освен това френският спад е бил по-скоро плато (стагнация), а не колапс, дължащ се на висока смъртност и масова емиграция, какъвто виждаме в Източна Европа днес.

2. Парагвайската война (1864–1870 г.)

Това е най-кървавият конфликт в историята на Южна Америка. Парагвай воюва срещу Тройния съюз (Бразилия, Аржентина и Уругвай). По време на войната населението на Парагвай буквално колапсира (смята се, че загиват между 50% и 70% от гражданите му, включително почти 90% от мъжкото население).

Разликата с днес: Населението на тези страни намалява вследствие на войната и последвалия глад/болести, а не преди нея. Преди конфликта Парагвай е в демографски растеж.

3. Втората световна война и Източният фронт

Често се дава пример с Третия райх и СССР. Нацистка Германия има сериозни притеснения за раждаемостта си през 20-те и 30-те години на миналия век (което е и част от идеологическата мотивация на Хитлер за Lebensraum – „жизнено пространство“).

Разликата с днес: Въпреки тези притеснения, реалното население на Германия и особено на СССР в навечерието на 1939–1941 г. в абсолютни цифри расте, благодарение на голямата база от младо селско население.

Защо ситуацията между Русия и Украйна е уникален прецедент?

И Русия, и Украйна преживяват т.нар. „постсъветски демографски срив“, започнал през 1991 г. И двете нации влязоха във войната с:

Раждаемост далеч под критичното ниво за заменяемост на поколенията ($1.2 - 1.5$ деца на жена при необходими $2.1$).

Вече застаряващо население с малък брой младежи в пикова военна възраст (родените през 90-те години са най-малобройното поколение).

Масова емиграция (историческа за Украйна и вълни от бягство на млади специалисти от Русия след 2022 г.).

Демографският парадокс: Това е конфликт, в който и двете воюващи страни изразходват на бойното поле най-оскъдния си и невъзстановим ресурс — младите мъже от поколение, което и без това е твърде малобройно, за да поддържа икономиките им в бъдеще.

Войната превърна постепенната демографска криза в двете страни в истинска катастрофа с дългосрочни последици, които ще се усещат през целия XXI век.

След 10 години (около 2035–2036 г.) демографската картина и в двете страни ще бъде критична, но характерът на кризата ще се различава. Настоящата война действа като катализатор, който превръща плавния им залез в стръмен и необратим демографски срив.

Прогнозите на ООН, съчетани с анализите на местните статистически институти (като украинския Център за икономическа стратегия и руския Ростат), очертават следното положение:

Украйна: Риск от национална катастрофа и „застаряваща пустош“

За Украйна следващото десетилетие ще бъде въпрос на оцеляване не само на фронта, но и като функциониращо общество.

Драстично сриване на абсолютния брой: Преди 1991 г. Украйна е 52 милиона. Преди войната (2022 г.) е около 43 милиона. Прогнозите на демографите за средата на 30-те години показват, че населението в контролираните от Киев територии може да падне под 28–30 милиона души.

„Изгубеното поколение“ на раждаемостта: Раждаемостта в Украйна в момента е паднала под 1 дете на жена (около 0.7–0.9), което е най-ниското ниво в света. След 10 години това ще означава почти пълна липса на първокласници и тийнейджъри.

Бежанският капан: Над 6 милиона украинци (основно млади жени и деца) са в чужбина. Проучванията показват, че над 55% от тях вече се интегрират трайно, децата тръгват на училище там и няма да се върнат. До 2036 г. тези хора ще са пуснали дълбоки корени в ЕС.

Хипер-застаряване: Тъй като младите са или в чужбина, или на фронта, страната ще се превърне в една от най-застаряващите нации на планетата – над 25% от останалото население ще бъде в пенсионна възраст.

Русия: Дълбок трудов колапс и етническа трансформация

При Русия мащабът на държавата маскира проблема, но вълните от мобилизация, жертви и емиграция удрят право в най-слабото ѝ място.

Свиване на населението: Официалните песимистични прогнози на Ростат и ООН сочат, че към 2036–2040 г. населението на Русия ще се стопи с още няколко милиона, падайки трайно под 138–140 милиона (без да се броят миграционните потоци).

Жесток глад за работна ръка: Русия страда от исторически дефицит на кадри. Войната изтегли стотици хиляди млади мъже от икономиката (към фронта или военните заводи), а други близо 1 милион високообразовани специалисти емигрираха. След 10 години „дупката“ на пазара на труда ще е милионна, увреждайки тежко икономическия растеж.

Етнически и регионален дисбаланс: Руското население (славянското ядро) застарява най-бързо и изчезва. За сметка на това, регионите с по-висока раждаемост (Северен Кавказ, Тува) и мигрантите от Централна Азия ще съставляват много по-голям процент от младото население.

Ниска продължителност на живота при мъжете: Дори Кремъл да поставя цели за вдигане на продължителността на живота до 81 години към 2036 г., в реалност комбинацията от алкохолизъм, слаба здравна система и хилядите инвалидизирани и загинали от войната мъже ще задържи средната възраст на руския мъж далеч под европейските стандарти.

Равносметката за 2036 г.

След 10 години и двете държави ще се изправят пред икономическа невъзможност да поддържат пенсионните си системи и да се възстановяват с вътрешни ресурси.

Голямата ирония: Докато двете държави воюват за географски територии, и двете губят биологичния капацитет да ги населяват и управляват ефективно в бъдеще. Източна Европа се превръща в най-бързо празнещия се регион в света.

терминът „умиращи демографски страни“ (или научното наименование „демографски колапс / необратим демографски залез“) описва абсолютно точно състоянието на Русия и особено на Украйна.

В демографията една нация се счита за жизнена, когато има способността да се самовъзпроизвежда. Когато този капацитет е трайно загубен, страната навлиза в т.нар. „спирала на демографската смърт“.

Четирите процеса, които доказват, че двете страни са в това състояние, протичат със следната динамика:

Трайно счупен коефициент на плодовитост

За да остане населението на една държава стабилно, са нужни средно 2.1 деца на жена.

И Русия, и Украйна преминаха тази граница още през 60-те и 70-те години на миналия век.

След разпада на СССР раждаемостта падна на около 1.1 - 1.2 деца. Това означава, че всяко следващо поколение е почти наполовина по-малко от предишното. Дори без войната, тези страни вече нямаха биологичната база да се възстановят.

Ефектът на „Ехото“ (Когато няма кой да ражда)

Най-страшното на демографския срив е, че той се самозахранва. През 90-те години се родиха изключително малко деца. Днес именно тези деца са хората в детеродна възраст (между 25 и 35 години). Тъй като самото това поколение е рекордно малобройно, дори всяка жена да имаше по две деца (което не е така), общият брой на новородените пак щеше да е рекордно нисък. Просто физически липсват бъдещи майки и бащи.

„Черният кръст“ на демографията (Депопулация)

Това е моментът, в който кривата на смъртността трайно и високо пресича кривата на раждаемостта. В Русия този процес (наречен от местните социолози „руският кръст“) започна през 1992 г. Изключения имаше само в няколко години около 2013-2015 г. (благодарение на държавни стимули), но оттогава спадът е главоломен. В Украйна ситуацията е още по-критична заради огромната емиграция на младо население в детеродна възраст.

Геополитическото изтощение

Войната нанесе финалния, структурен удар върху двете общества:

В Украйна: Държавата преживява хипер-ампутация на населението си — милиони млади жени избягаха на Запад, а хиляди мъже загинаха или бяха осакатени.

В Русия: Мобилизацията и бягството на стотици хиляди интелигентни и предприемчиви млади мъже в чужбина лишиха страната от икономическото ѝ бъдеще.

Заключението на експертите: Когато една държава губи населението си не заради временно бедствие (чума или кратък глад), а заради траен отказ и невъзможност на обществото да се възпроизвежда, тя се дефинира точно като умираща структура.

След няколко десетилетия тези територии все още ще съществуват на картата, но те ще бъдат коренно различни в етническо, културно и икономическо отношение. Източна Европа в момента е историческият пример за това как цели нации могат бавно да изчезнат от самосебе си.

Редактор "Екип на Петел",

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