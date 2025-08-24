Русия и Украйна си размениха военнопленници

Снимка Президентство на Русия

"Петел" следи какво се случва с войната в Украйна.

В неделя Русия и Украйна си размениха по 146 военнопленници след посредничеството на Обединените арабски емирства, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството заяви, че всички освободени руснаци са в Беларус, където получават психологическа и медицинска помощ.

Украйна също така върна в Москва осем руски граждани, жители на Курска област, съобщи още министерството, информира Франс Прес.

Това е последният случай от поредица размени, при които тази година бяха освободени стотици военнопленници и от двете страни. Мащабните размени на военнопленници бяха единственият осезаем резултат от три кръга преговори между руски и украински делегации в Истанбул между май и юли. Те остават една от малкото области на сътрудничество между двете страни от началото на руската офанзива през 2022 г., напомня Франс прес, цитирана от БНР и novini.bg.

