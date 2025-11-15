Кадър Фб

Русия обяви нов списък на враговете си. Държавите, определени от Русия като „вражески“, сега се класират по нивото на враждебност към съответната държава. Редакционният екип на руския вестник „Взгляд“ е съставил „рейтинг на вражеските правителства“, предаде Стандарт.

Списъкът с „вражески държави“ се появи още през 2021 г., но наскоро Сергей Лавров, руският външен министър, отбеляза, че Русия постепенно се отказва от употребата на този термин и се насочва към „вражески правителства“, за да не се етикетира цялата страна като враждебна.

Обединеното кралство зае първо място в класацията със 75 точки. Този резултат, според руснаците, се обяснява със санкциите срещу петролните компании, приети от Лондон през октомври тази година. Освен това се подчертава, че страната активно насърчава прехвърлянето на активите на Москва в полза на Киев.

Германия и Франция си поделят второто място със 70 точки. Твърди се, че и двете страни активно предоставят финансова помощ на Украйна и са членове на Европейския съюз, който въведе 19-ия си пакет от санкции през октомври.

Нидерландия и Естония са на трето място с 65 точки .

Съединените щати са на четвърто място с 55 точки, следвани от Латвия и Чехия. Подобна позиция на Вашингтон, според руския вестник, е свързана с паузите във военната помощ за Киев.

Най-голям брой държави са на пето място – Дания, Италия, Канада, Литва, Полша, Финландия и Швеция имат по 50 точки.

Норвегия и Белгия следват с 45 точки, докато Гърция, Испания и Хърватия заемат седмо място (40 точки). Португалия и Словения са на осмо място с 35 точки, докато Унгария и Люксембург имат по 30 точки.

Челната десетка се затваря от Австрия, България, Ирландия, Малта, Нова Зеландия и Румъния с по 25 точки.

Албания, Бахамските острови, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Република Корея и Сан Марино се оказаха най-малко „враждебни“, посочват руснаците. Те имат по пет точки.

„Настоящият конфликт между Русия и Запада не е предизвикан от европейските държави, а от техните правителства. Съответно, смяната на правителството в която и да е държава би могла коренно да промени диалога ѝ с Москва“, подчертава Станислав Ткаченко, професор в Санктпетербургския държавен университет и експерт във Валдайския дискусионен клуб.

Той отбеляза, че крайните цифри като цяло отразяват настоящата ситуация в световната политика: днес Великобритания, Германия и Франция наистина „инвестират“ повече от другите в конфронтацията с Русия.

„Разликата между Унгария и Словакия обаче беше донякъде изненадваща: първата отбеляза 30 точки, докато втората само 15. Въпреки че според мен и двете страни се опитват еднакво да изградят неутрален диалог с Русия“, каза той.

