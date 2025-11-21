Русия към Норвегия: Ще ви отмъстим

Пиксабей

Русия ще отговори на санкциите, наложени от Норвегия срещу две руски компании, на които беше забранено да ловят риба в нейната изключителна икономическа зона, ако не бъде постигнато споразумение, обяви в петък заместник-директорът на руската Федерална агенция по рибарство Василий Соколов, предаде Новини.бг

„Това представлява нарушение от страна на Норвегия на задълженията ѝ по споразуменията. Ще преговаряме с тях. Ако не можем да намерим взаимно приемливо решение, вероятно ще отмъстим и ще предотвратим влизането им в нашата икономическа зона“, заяви Соколов на заседание на Волго-Каспийския научен и индустриален съвет в Астрахан, предадоха местни медии.

Санкционираните руски риболовни компании са Norebo и Murman Seafood. Според Соколов срещата между двете страни ще се проведе от 8 до 12 декември, по време на която Русия ще защити междуправителствените споразумения, действащи от 70-те години на миналия век.

Заместник-директорът на руската агенция обаче призна, че броят на руските риболовни кораби, присъстващи в норвежки води, надвишава този на норвежките кораби в руски води, което би затруднило преговорния процес, информира агенция ЕФЕ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!