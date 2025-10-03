Русия нанесе най-мащабната си атака срещу газовата мрежа на Украйна

Пекселс

Руските сили атакуваха енергийната система на Украйна с вълни от нощни удари, които на моменти потопиха милиони хора в тъмнина и прекъснаха отоплението при температури под нулата. Държавният газов оператор на Киев съобщи, че това е най-голямата атака срещу газовата мрежа на страната от началото на пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г., съобщи France 24, предаде БГНЕС.

„Противникът извърши най-мащабната атака срещу инфраструктурата за производство на газ от началото на войната“, заявиха от държавната газова компания „Нафтогаз“.

Председателят на компанията, Сергей Корецки, заяви: „В резултат на тази атака значителна част от нашите съоръжения са повредени. Част от щетите са критични“.

По данни на „Нафтогаз“, около 35 ракети и 60 дрона са били изстреляни срещу обекти в североизточната Харковска област и централната Полтавска област.

„Някои бяха успешно свалени. За съжаление, не всички“, допълниха от компанията.

Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, но без да предостави допълнителни подробности.

От своя страна руските военни обявиха, че са атакували „военно-индустриалния комплекс на Украйна“ чрез комбинирани удари с ракети и дронове.

