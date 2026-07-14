Русия нанесе ракетни удари срещу Киев

Снимка Пиксабей

Русия изстреля ракети срещу украинската столица Киев тази нощ. Това съобщиха украински представители, които уточниха, че при ударите са избухнали пожари в различни части на града, съобщи БТА, цитирайки Ройтерс.

Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко каза, че са били засегнати и запалени две складови зони в Холосиивски район недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко от своя страна съобщи, че отломки от дронове са паднали в открита площ в източно предградие и са подпалли автомобили. Той каза, че противовъздушната отбрана е влязла в действие.

Свидетели са потвърдили пред Ройтерс, че е имало няколко експлозии в украинската столица.

Редактор "Екип на Петел",

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