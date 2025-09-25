Русия настоява за премахване на санкциите срещу Куба

Снимка: Президентство на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди позицията на Москва за незабавното премахване на икономическото и финансово ембарго на САЩ срещу Куба по време на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес. За това съобщи ТАСС, позовавайки се на изявление на Руското външно министерство, предава БТА.

Двамата дипломати проведоха конструктивни разговори в кулоарите на Седмицата на високо равнище на 80-ото Общо събрание на ООН. Лавров подчерта необходимостта Вашингтон да прекрати наложените търговски и финансови ограничения срещу Куба и да премахне страната от списъка на „държави - спонсори на тероризма“.

По време на срещата Лавров и Родригес акцентираха върху ключовите аспекти на стратегическото партньорство между Русия и Куба. Те потвърдиха взаимния си ангажимент за активен политически диалог и по-нататъшно развитие на търговско-икономическите връзки.

Министрите също така подчертаха близките си позиции по повечето глобални и регионални въпроси и изразиха готовност да задълбочат сътрудничеството в рамките на ООН, както и в други международни формати, сред които БРИКС.

