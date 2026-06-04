Русия обвини САЩ в подклаждане на надпревара във въоръжаването в Азиатско-тихоокеанския регион

Пиксабей

Русия заяви днес, че САЩ се опитват да подклаждат надпревара във въоръжаването в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди дни американският министър на отбраната Пийт Хегсет призова съюзниците на Вашингтон в региона да увеличат разходите си за отбрана, за да предотвратят доминация в Китай.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва осъжда постоянните опити на САЩ да използват своите проксита в региона, за да разпалват надпревара във въоръженията.

Редактор "Екип на Петел",

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