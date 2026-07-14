Русия обвини Украйна в тероризъм заради атаките срещу корабоплаването

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Руският външен министър Сергей Лавров определи днес като терористични актове атаките на Украйна срещу товарни кораби в Азовско и Черно море, предаде Ройтерс.

"Това, което извършва украинският режим, дори вече не е пиратство. Пиратите грабят и вземат плячката за себе си. Тук действат по принципа да не оставиш нищо нито за себе си, нито за другите. Просто се нанасят щети, с цел да бъдем сплашени. Това е чиста проба тероризъм, който се извършва не само в Азовско и Черно море, ако трябва да сме точни. И на Африканския континент също", посочи Лавров, цитиран от ТАСС.

По думите му, в опит да навредят на Русия украинците не се гнусят да се съюзяват, "с когото им попадне". "И с африканските екстремисти, които се опитват да свалят народните легитимни режими в Африка, както и с всякакви други отрепки", отбеляза Лавров.

Той допълни, че Русия ще продължи да изпълнява ангажиментите си за доставка на храни и хуманитарна помощ на африкански държави, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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