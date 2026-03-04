Русия обвини Украйна за удара по руски танкер в Средиземно море

Кадър Ютуб

Украински морски дронове са атакували LNG-танкер ARCTIC METAGAZ (IMO: 9243148) в Средиземно море. Това съобщи Министерството на транспорта на Руската федерация. По-рано стана ясно, че екипажът на плаващия под руски флаг кораб е евакуран и сред моряците няма пострадали, предаде Maritime.bg.

„На 3 март в непосредствена близост до териториалните води на държавата-членка на Европейския съюз Република Малта е извършено нападение над руски кораб – газовоз ARCTIC METAGAZ. Танкерът е плавал с товар, оформен съгласно всички международни правила, от пристанището в Мурманск“, се казва в съобщението.

Атаката срещу него е била извършена от крайбрежието на Либия от безпилотни катери на Украйна, съобщи Министерството на транспорта.

