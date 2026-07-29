Русия обяви основателя на Телеграм Павел Дуров за международно издирване: Обвинен е в тероризъм

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Съоснователят и ръководител на платформата Telegram Павел Дуров е обвинен от руските власти в подпомагане на терористична дейност и бе официално обявен за международно издирване.Това съобщи Центърът за връзки с обществеността (ЦВВ) на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), цитира Новини.бг и 24 часа

''Ръководителят на администрацията на Telegram, П. Дуров, е обвинен по наказателно дело по чл. 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от руския Наказателен кодекс. Той е обявен за международно издирване'', отбелязва ЦВВ.

Според разпространения доклад администрацията на Telegram е допуснала сериозни нарушения на местното законодателство, като не е изтрила множество канали, чатове и ботове. Твърди се, че тези цифрови ресурси се използват активно от украинските разузнавателни служби, както и от терористични и екстремистки организации за подготовка и координация на саботажи, терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Русия, довели до човешки жертви и материални щети за милиарди долари.

Правното основание за обвинението е Част 1.1 от член 205.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Разпоредбата предвижда наказателна отговорност за подбуждане, вербуване или друго въвличане на лица в извършването на терористични престъпления. Санкциите варират от 8 до 15 години лишаване от свобода с възможна глоба до 700 000 рубли или размера на дохода на осъдения за период до четири години, като законът допуска и налагането на доживотен затвор, пише Фокус.

Първите сведения за разследването срещу Дуров се появиха през февруари тази година, когато изданието ''Российская газета'' публикува информация въз основа на документи от ФСБ. Според представените данни от 2022 г. насам в страната са регистрирани над 153 000 престъпления, осъществени с посредничеството на Telegram.

Сред посочените случаи са терористичният акт в концертната залу ''Крокус Сити Хол'', убийствата на руската журналистка Дария Дугина, блогъра Максим Фомин (Владлен Татарски) и девет високопоставени военни служители на Русия, включително началника на войските за ядрено-химическа защита генерал-лейтенант Игор Кирилов. Отчитат се още редица палежи срещу военни окръжия, както и регистрирани около 700 директни заплахи към близки на руски военнослужещи.

От ФСБ твърдят, че през последните години са успели да предотвратят 475 терористични атаки, планирани през приложението, сред които 61 подготвяни масови нападения в училища. В същото време държавният регулатор Роскомнадзор'' е изпратил над 150 000 официални искания за премахване на незаконно съдържание към екипа на Telegram, които според руските власти са били напълно игнорирани от технологичната компания.

Редактор "Екип на Петел",

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