Русия осъди плановете на ЕС за военни кораби, които да спират "сенчестия флот" в Средиземно море

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Русия днес осъди решението на ЕС да разреши на европейски военни кораби в Средиземно море да проверяват чуждестранни плавателни съдове, заподозрени, че са част от “сенчестия флот”, транспортиращ руски петрол и заяви, че ще предприеме необходимите правни и други мерки, за да ги защити, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В понеделник ЕС каза, че разширява мандата на операция “Ирини” - неговата военноморска мисия в Средиземно море, която първоначално бе установена, за да контролира оръжейното ембарго на ООН над Либия.

Говорителката на министерството на външните работи на Русия Мария Захарова каза, че това представлява заплаха за морската сигурност и обвини ЕС в сплашване на граждански плавателни съдове.

Тя посочи, че в международното право няма подобно нещо като “сенчест флот”, а този термин е “политически изфабрикуван” от ЕС.

“Разполагането от ЕС на кораби от военноморската мисия “Ирини” в Средиземно море за проверка или конфискуване на, както те ги наричат, плавателни съдове, транспортиращи петролни продукти, ще представлява грубо нарушение на международното право”, каза Захарова на пресконференция.

“Запазваме си правото да използваме пълния арсенал политически, правни и други инструменти на наше разположение, за да защитим морската сигурност и легитимните интереси на собствениците на товарите и на корабите”, добави тя.

Редактор "Екип на Петел",

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