Русия осъди заплахите от САЩ за нови военни удари срещу Иран

Русия излезе с остри възражения срещу заплахите от Съединените щати за нови военни удари по Иран, предаде Ройтерс. От руското министерство на външните работи определиха изказванията от Вашингтон като "категорично недопустими" и заявиха, че Москва "отхвърля решително безцеремонните опити за шантажиране на чуждестранните партньори на Техеран чрез повишаване на търговските мита".

Изявлението дойде след като снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че в отговор на репресиите на властите в Иран срещу протестиращия народ ще наложи 25-процентни мита върху всички страни, които търгуват със Ислямската република, отбелязва БНР.

Докато Москва излагаше тази вечер възраженията си Тръмп написа в социалните мрежи призив към въстаниците в Иран да превземат "институциите", защото "помощта иде".

От миналата година Русия има договори за свободна търговия и стратегическо партньорство с Иран, който ѝ предостави оръжие за милиарди долари. Руската страна обаче не се намеси в защита на Ислямската република през юни, когато Съединените щати и Израел бомбардираха иранските ядрени обекти.

