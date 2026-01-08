Русия освободи френски изследовател от затвора в замяна на руски баскетболист

Пиксабей

Руските власти днес освободиха френския изследовател Лоран Винатие, който беше в руски затвор от юни 2024 г. насам, в замяна на освобождаването на руския баскетболист Даниил Касаткин, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес.

В изявление до медиите ФСС потвърди, че Касаткин се връща в Русия днес и че е бил "разменен“ за Лоран Винатие – 49-годишен френски изследовател, осъден на три години затвор заради това, че не се е регистрирал като „чуждестранен агент“ в Русия. Освен това французинът е обвинен в шпионаж.

Руската агенция РИА отбеляза, че той е бил помилван от руския президент Владимир Путин, след като Франция обяви, че освобождава руския баскетболист.

Адвокатът на Касаткин - Фредерик Бело, днес заяви, че клиентът му вече е отпътувал за Москва, предаде БТА.

