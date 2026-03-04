Русия освобождава двама граждани с украинско-унгарско гражданство

Кадър You tube

Путин взе важно решение.

Русия ще освободи двама граждани с двойно украинско-унгарско гражданство, задържани като военнопленници, след като са воювали в редиците на украинската армия. Решението е взето лично от президента Владимир Путин в сряда по време на среща с унгарския външен министър в Москва.

„Тези граждани притежават двойно гражданство - едновременно украинско и унгарско - и са били принудително мобилизирани. Решение беше взето от мен да освободя двама от тях", заяви Путин.

Руският президент уточни, че двамата ще бъдат предадени още същия ден - те ще заминат за Будапеща на борда на самолета, с който унгарският външен министър е пристигнал в Москва. Освобождаването им е в отговор на лично искане от страна на унгарския министър-председател, пише БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!