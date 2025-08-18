Русия отхвърли всякакви сценарии за разполагане на войски на НАТО в Украйна

стоп кадър: Ютуб, МВнР Русия

Руското външно министерство заяви, че се противопоставя на всеки един сценарий, който включва разполагането на военни войски на НАТО в Украйна, предаде Си Ен Ен, пише "Новини".

"Потвърждаваме многократно заявената си позиция относно категоричното отхвърляне на всякакви сценарии, включващи появата на военни контингенти от НАТО в Украйна, което заплашва неконтролируема ескалация на конфликта с непредвидими последици", заяви говорителят на дипломатическата централа в Москва Мария Захарова.

Думите на Захарова дойдоха, след като Великобритания и Франция заявиха, че съюзниците на Киев са готови да разположат военни сили в Украйна, след като боевете бъдат прекратени.

Основни европейски съюзници на Украйна – членки на Северноатлантическия пакт - заявиха, че са готови да поемат активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви в петък, че Обединеното кралство е готово да изпрати военни в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!