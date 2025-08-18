реклама

Русия отхвърли всякакви сценарии за разполагане на войски на НАТО в Украйна

18.08.2025 / 21:39 1

стоп кадър: Ютуб, МВнР Русия

Руското външно министерство заяви, че се противопоставя на всеки един сценарий, който включва разполагането на военни войски на НАТО в Украйна, предаде Си Ен Ен, пише "Новини".

"Потвърждаваме многократно заявената си позиция относно категоричното отхвърляне на всякакви сценарии, включващи появата на военни контингенти от НАТО в Украйна, което заплашва неконтролируема ескалация на конфликта с непредвидими последици", заяви говорителят на дипломатическата централа в Москва Мария Захарова.

Думите на Захарова дойдоха, след като Великобритания и Франция заявиха, че съюзниците на Киев са готови да разположат военни сили в Украйна, след като боевете бъдат прекратени.

Основни европейски съюзници на Украйна – членки на Северноатлантическия пакт - заявиха, че са готови да поемат активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви в петък, че Обединеното кралство е готово да изпрати военни в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

 

0
0
kjk (преди 53 секунди)
Рейтинг: 137669 | Одобрение: 15569
Мелони преди минути на срещата с Тръмп каза, че трябвало да се задейства член 5, как да се задейства член 5, като Украйна не е член на НАТО?;)Намусен:errm:
0
0
kris (преди 13 минути)
Рейтинг: 495332 | Одобрение: 90587
Тия глупаци ли са, или идиоти ? НАТО в Окрайна означава Трета световна и изчезването на Европа.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

