Русия порази Краматорск с управляеми въздушни бомби

Кадър МО Украйна

Седем души бяха ранени вследствие на руски въздушен удар с бомби по украинския град Краматорск, Донецка област, предаде Укринформ, като се позова на местната полиция.

Съобщено бе, че по града са били хвърлени три управляеми въздушни бомби. Първата е поразила сградата на пощата, втората - кафене, а третата е паднала на открито пространство, пише БТА.

Броят на хората, ранени при руския удар в Одеса, междувременно се увеличи до трима, а един човек бе убит, съобщи в Телеграм председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Редактор "Екип на Петел",

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