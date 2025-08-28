реклама

Русия порази мисията на ЕС в Киев

28.08.2025 / 11:30 1

Кадър Х

Сградата на мисията на Европейския съюз в Украйна беше повредена в резултат на руския удар с ракети и дронове по Киев, осъществен в нощта на 27 срещу 28 август и сутринта в четвъртък. Новината обяви украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X, след като стана ясно, че силите на диктатора Владимир Путин са убили най-малко 8 души в столицата на по-малката си съседка.

Още поне 45 са ранени, от които 30 са хоспитализирани, а сред жертвите и ранените има деца.

Русия изстреля 629 ракети и дронове по цяла Украйна, включително "Кинжал", а щети имаше още в Запорожие, Виница, в района на Днипро и други градове, предаде Актуално.

Пряко нарушение на Виенската конвенция

"По време на нощния удар Русия атакува и дипломати, което е пряко нарушение на Виенската конвенция. Мисията на ЕС в Украйна беше повредена", обяви Сибиха.

"Това изисква осъждане не само от страна на ЕС, но и от целия свят. Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем подкрепа", заяви украинският външен министър.

Ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас осъди руското нападение. В публикация в X естонският бивш премиер написа: "Докато светът търси път към мира, Русия отговаря с ракети. Нощната атака срещу Киев показва умишлен избор да се ескалира конфликта и да се подиграе на усилията за мир. Русия трябва да спре убийствата и да започне преговори".

В профилите на унгарския премиер Виктор Орбан в социалните мрежи е настъпило оглушително мълчание. Лидерът, който е считан за близък до Кремъл и с всичките си думи и действия доказва това, още не смее да заеме позиция. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
1
Серж (преди 33 минути)
Рейтинг: 222212 | Одобрение: 44362
Унищожен е щаб с около 25 украински и 10 натовски офицери...Отново лъжи.:wassat:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама