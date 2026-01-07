Русия потвърди, че войници от американските ВМС са на борда на петролния танкер "Маринера"

Кадър Youtube

Министерството на транспорта на Руската федерация потвърди, че на борда на петролния танкер "Маринера" днес около 15:00 ч. (14:00 ч. българско време) са се качили войници от военноморските сили на САЩ, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Комуникационните връзки с кораба са прекъснати, допълниха от ведомството.

Министерството припомни, че от 24 декември миналата година "Маринера" е получил временно разрешение да плава под руски флаг.

