реклама

Русия потвърди, че войници от американските ВМС са на борда на петролния танкер "Маринера"

07.01.2026 / 17:38 1

Кадър Youtube

Министерството на транспорта на Руската федерация потвърди, че на борда на петролния танкер "Маринера" днес около 15:00 ч. (14:00 ч. българско време) са се качили войници от военноморските сили на САЩ, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Комуникационните връзки с кораба са прекъснати, допълниха от ведомството.

Министерството припомни, че от 24 декември миналата година "Маринера" е получил временно разрешение да плава под руски флаг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 8 минути)
Рейтинг: 231243 | Одобрение: 46398
Мерим си пиЖките, нещо...:wassat:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама