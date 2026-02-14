Русия предлага сделка за 12 трилиона към Тръмп, свързана с Украйна, Белият дом мълчи

Кадър Ютуб

На 13 февруари Русия изглежда потвърди съществуването на широкомащабно икономическо предложение между САЩ и Русия, известно в Киев като "пакетът Дмитриев“, дни след като президентът Володимир Зеленски за първи път го разкри публично.

На 6 февруари украинският президент заяви, че разузнаването го е информирало за това, което той описва като "рамка за мащабно икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон". Стойността на сделката е приблизително 12 трилиона долара.

"Разузнаването ми показа така наречения "пакет Дмитриев“, който той представи в САЩ – той възлиза на около 12 трилиона долара“, каза Зеленски пред репортери в Киев.

Става дума за Кирил Дмитриев, пратеник, който ръководи руския суверенен фонд и е поддържал контакти с висши американски служители, включително специалния пратеник Стив Уиткоф.

Белият дом два пъти отказа да потвърди съществуването на подобни предложения в коментари за Kyiv Independent – ​​първо след разкритието на Зеленски и отново след последващ репортаж на Bloomberg.

Руското признание бележи първия официален сигнал, че подобни предложения са на масата, тъй като САЩ настояват за споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Какво включва сделката?

Този репортаж на Bloomberg предлага подробен поглед върху това, което Русия може да търси. Изданието съобщи, че Русия се стреми да осигури широкообхватно икономическо партньорство със САЩ като част от споразумение, обвързано с Украйна.

Позовавайки се на вътрешен руски меморандум, подготвен по-рано тази година, изданието заяви, че Москва иска облекчаване на ограниченията, които са я отрязали от системата за плащане в долари.

Според съобщенията Русия разглежда възстановяването на разплащанията, базирани на долари, като част от потенциално мирно споразумение. Меморандумът очертава седем области на възможно сътрудничество между САЩ и Русия.

Освен възстановяването на достъпа до транзакции в долари, Москва се стреми към дългосрочни договори за американски самолети за модернизиране на руския търговски флот, както и към съвместни предприятия в добива на трудновъзстановим петрол и производството на втечнен природен газ.

Кремъл отдавна се стреми към премахване на американските санкции върху авиационния си сектор.

Предложенията включват също сътрудничество в ядрената енергетика и разширени проекти за добив на литий, мед, никел и платина.

За да подслади предложението, Кремъл сигнализира, че е готов да вземе предвид предишни американски инвестиции в Русия и да допринесе за компенсация за загубите, понесени след като западните компании напуснаха пазара след началото на тоталната война на Москва.

Американските фирми ще получат преференциално третиране, ако се върнат на руския пазар.

Планът предвижда и съвместни усилия за популяризиране на изкопаемите горива в световен мащаб като алтернатива на така наречените "зелени“ политики, фокусирани върху климата.

Внимателното потвърждение от Москва

Когато беше попитан за пакета на 13 февруари, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не отрече съществуването му. Той го представи като естествено продължение на споделените икономически интереси.

"Тази статия на Bloomberg обяснява нещо, което е съвсем очевидно. Разбира се, ние предлагаме сътрудничество. Разбира се, компании от двете страни са потенциално заинтересовани от това сътрудничество – така че ето ви съвместни предприятия", обясни Песков.

"Русия не е отказала да използва долари – Съединените щати наложиха ограничения върху използването на валутата", добави говорителят на Кремъл.

Неговият отговор бележи първото публично признание на Москва, че предложения за икономическо сътрудничество се обсъждат с Вашингтон – значителна промяна, предвид отказа на Белия дом да потвърди подобни разговори.

Доларовият гамбит

Сред предложенията, стремежът на Русия да се върне към разплащания, базирани на долари, се откроява като най-политически чувствителен - и лицемерен.

Руският президент Владимир Путин многократно е твърдял, че глобалното господство на долара намалява и е обвинявал САЩ в "паразитиране“ на световната икономика. Путин също така прогнозира, че политиката на санкции на САЩ срещу Москва в крайна сметка ще подкопае ролята на долара в глобалните финанси.

Подновременното приемане на доларовите транзакции би отбелязало обрат от неотдавнашната политика на Кремъл за „дедоларизация“, както я наричат ​​московските власти.

От 2022 г. насам Русия разширява разплащанията в национални валути с партньори като Индия и Китай и насърчава алтернативи в рамките на групата БРИКС.

Въпреки че Путин заяви през октомври 2024 г., че няма непосредствени планове за създаване на единна валута на БРИКС, той отбеляза стремежа на блока към финансов суверенитет.

Това усилие по-рано предизвика предупреждение от администрацията на Тръмп.

През януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита на членовете на БРИКС, ако се опитат да приемат нова или съществуваща валута, която да замени щатския долар в международната търговия.

Украйна като разменна монета

Взети заедно, докладваният "пакет Дмитриев“ предполага, че Москва свързва всяко действие по отношение на Украйна не само с териториални и политически искания, но и с мащабно рестартиране на икономическите отношения със Съединените щати.

Русия разглежда войната в Украйна като лост за извличане на огромни икономически отстъпки от Вашингтон, като същевременно се опитва да наложи максималистичните си искания за Киев, предаде днес.бг.

