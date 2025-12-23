Русия предупреждава за катастрофален ядрен сблъсък с НАТО

Кадър Youtube

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков отправи предупреждение, че Русия и НАТО са се приближили „опасно близо до пряка военна конфронтация“, като подчерта, че сблъсък между ядрени сили би имал „катастрофални последици“.

Според него действията на Запада са тласнали крехката стабилност към „ръба на пропастта“, където неконтролируема ескалация може да доведе до пряк военен сблъсък между държави, разполагащи с ядрено оръжие.

Той посочи конкретно Великобритания и Франция, както и бившата администрация на Джо Байдън, които според него са предприели агресивни стъпки, засилили напрежението в края на 2024 и началото на 2025 г., предава bTV.

Рябков допълни, че Русия е готова юридически да потвърди, че няма намерение да напада НАТО или Европейския съюз. „Русия не преследва агресивните цели, които ѝ се приписват“, каза той и определи опасенията на Запада от евентуална руска атака срещу страни от НАТО като „евтина и примитивна провокация“, каза той, цитиран от Анадолската телеграфна агенция.

Предупрежденията идват на фона на изтичащия срок на последния договор за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия. Договорът New START, който ограничава двете държави до 1550 разположени стратегически бойни глави и 700 носители, изтича на 5 февруари 2026 г. Руският президент Владимир Путин е предложил числените ограничения да бъдат удължени с още една година, но Съединените щати засега не са дали съществен отговор.

Рябков предупреди също, че Русия си запазва правото на симетричен отговор, ако САЩ се върнат към пълномащабни ядрени изпитания.

В същото време, докато Рябков твърди, че Европа не показва готовност за диалог, генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди по-рано през декември, че страните от Алианса могат да се изправят пред руски военни действия в рамките на следващите пет години.

