Русия призова украинските военни в Покровск и Купянск да се предадат

Кадър Youtube

Продължават сраженията на руски и украински войски в Покровск - транспортен и логистичен център в Източна Украйна, който Москва се опитва да превземе повече от година.

Русия заяви, че обкръжените украински войски в градовете Покровск и Купянск трябва да се предадат, тъй като нямат шанс да се спасят по друг начин. В изявление на руското министерство на отбраната се казва, че положението на украинските войски в двата града се влошава бързо, посочва БНР.

Според Москва твърденията по темата на украинския президент са неверни. Володимир Зеленски заяви, че вчера е посетил войски край Покровск и в близки райони, включително Доброполе, където украинските сили провеждат контраофанзива срещу руските войски. В Телеграм Зеленски каза, че военните командири са докладвали за "стабилизирането на отбранителната линия и координацията със съседните части“.

Украинските военни съобщиха, че се водят ожесточени боеве в града. Според тях там са пристигнали допълнителни специални части и се изпращат още оръжия и техника.

Тази нощ руският град Орел е бил атакуван, съобщиха местни жители и руски медии. Чули са се множество експлозии. В социалните мрежи са публикувани кадри от атаката, заснети на около 1 до 1,5 километра от Орловската топлоелектрическа централа. Управителят на Орловска област Андрей Кличков твърди, че противовъздушната отбрана е унищожила украински дронове, насочени към региона. Отломките са повредили домове и стопанска постройка. Преди по-малко от седмица украинските военни съобщиха, че са ударили Орловската топлоелектрическа централа с крилати ракети "Нептун". Съобщено беше за пожар в съоръжението.

Същевременно Русия е нанесла нови удари по енергийни съоръжения в украинските Донецка, Сумска и Черниговска област. Атаката остави потребителите без ток, съобщава министерството на енергетиката.

