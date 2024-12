Русия пусна коледен клип: Дядо Мраз взривява Дядо Коледа с ракета над Москва

Кадър Х

Във видеото е показан Дядо Коледа, който лети над снежна Москва и пожелава на руските граждани Весела Коледа. Зад него вместо подаръци, има ракети, на част от които са нарисувани и символите на НАТО, пише Епицентър.

Във видеото е показан Дядо Коледа, който лети над снежна Москва и пожелава на руските граждани Весела Коледа. Зад него вместо подаръци, има ракети, на част от които са нарисувани и символите на НАТО.

„Здравейте, руснаци, ето ги вашите подаръци. Честита Нова година", казва Дядо Коледа на английски, отпивайки от своята Кока-Кола.

Изведнъж Дядо Коледа е свален от ракета за противовъздушна отбрана на Русия, а експлозията на шейната му предизвиква фойерверки.

След това видеото показва контролна зала, в която стои войник - оператор от противовъздушната отбрана, а до него - Дядо Мраз.

"Това ли беше", пита Мраз, а операторът му казва: "Да, това беше. Целта е свалена."

"Правилно. Не ни трябва нищо чуждо в нашето небе", категоричен е Дядо Мраз.

На 25 декември самолет на Азербайджанските авиолинии се разби в Актау и уби 38 души. Азербайджан заяви, че самолетът е бил свален от руска система за противовъздушна отбрана и поиска официални извинения и обезщетение от Москва. От Кремъл отказаха да коментират инцидента.

