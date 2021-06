Русия пусна видео как стреля по британския кораб

Кадър РТ

Русия пусна кадри, показващи предупредителен огън по британския разрушител край Крим.

Краткият клип, публикуван в четвъртък от Федералното бюро за сигурност на Русия (FSB), показва конфронтацията между патрулен кораб и миноносецът на Кралския флот, който плава покрай нос Фиолент, близо до кримския град Севастопол в сряда.

„Ако не промените курса на десен борд, аз ще стреля“ , излъчва офицерът на кораба на бреговата охрана по британския миноносец, предупреждавайки военния кораб, който е на път да навлезе във водите край Крим.

„Трябва незабавно да напуснете териториалното море на Руската федерация“, идва второто предупреждение. Тогава се чува капитанът да издава заповедите на руски език. „Изстрели за предупреждение за пожар. НЕ, повторете НЕ удряйте защитника . Потвърдете, свърши. “

Москва също твърди, че поне един самолет-прехващач също е хвърлил бомби върху курса на Defender, внимавайки да не удари нахлуващия кораб.

В сряда Лондон официално заяви, че „по HMS Defender не са изстреляни предупредителни изстрели “, а корабът просто „извършва невинно преминаване през украински териториални води в съответствие с международното право“.

Footage released by Moscow, this evening, appears to suggest Russia is telling the truth about yesterday's Black Sea face-off, and the British are lying.



In it, Russian forces repeatedly demand that the Brits leave their waters and, after several warnings, fire warning shots. pic.twitter.com/gruC73MVUj