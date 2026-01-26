Русия разпродава златото си на Китай, а Полша е най-големият купувач в света

Пиксабей

Полската централна банка вече има по-големи златни запаси от Европейската централна банка (ЕЦБ). Златните резерви на ЕЦБ възлизат на около 506,5 тона, а Полша разполага с 550 тона, посочва "Евронюз", цитира Сега.

"Зa 11-тe мeceцa нa 2025 гoдинa, т.e. зa пepиoдa янyapи-нoeмвpи, Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Πoлшa е нaй-гoлeмият oфициaлeн ĸyпyвaч нa злaтo в cвeтa, ĸaтo oбщият зaĸyпeн oбeм e пoчти двoйнo пo-гoлям oт oбeмa нa пoĸyпĸитe нa блaгopoдния мeтaл oт cлeдвaщия пo гoлeминa ĸyпyвaч зa пepиoдa, Kaзaxcтaн", сочи дoĸлaд на Световния златен съвет (World Gold Council, WGC).

Полша купува усилено, въпреки че цените на златото са рекордно високи. Критици на този курс отбелязват, че е по-добре да се инвестира повече в ценни книжа, които носят добра доходност. Но централната банка казва, че златото е елемент от дългосрочната стратегия за финансова сигурност. И си е поставила за цел да натрупа 700 тона златни резерви, чиято стойност по сегашните котировки би била около 94 млрд. евро).

Според анализа на WGC има глобална тенденция централните банки да увеличават запасите си от ценния метал. Златото остава сигурно убежище във време на геополитическа несигурност и рискове от валутни и финансови сътресения.

Рекорд

Междувременно котировките на благородния метал надскочиха психологическата граница от 5000 долара за тройунция. Само от началото на годината цената на златото е нараснала с над 17%, при това след ръст с 64% през 2025 г., съобщи , съобщи БТА. Тази сутрин цената се покачи с до 5076,95 долара за тройунция и продължи нагоре в следващите часове.

Всички трупат, Русия разпродава

До 2024 г. златото е съставяло под 17% от резервните активи на Полша, а в края на миналата година делът му е надхвърлил 28%. Най-големите покупки са именно в последните месеци на 2025 г. Точно тогава пък Русия започна да разпродава злато, в опит да запълни пробойните в бюджета си.

Заради войната в Украйна, санкциите и критичното състояние на бюджета страната агресор прибягва към драстични мерки за кърпене на положението - включително продажби на злато и валута. В края на миналата година гръмна новината, че за първи път в историята си централната банка на Русия е започнала да продава физическо злато от резервите си. През декември отново дойде вест - за огромни покупки на Китай. Оказа се, че за 11 месеца Русия е продала на Китай злато за 1.9 млрд. долара. Полша също е сред големите купувачи.

Ето кои са централните банки, закупили най-много злато през 2025 г.

(данните са за 11-те месеца), източник WGC

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!