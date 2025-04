Русия с тежки удари на Цветница, много избити по улиците на Суми

Кадър Х

Тази сутрин, 13 април, на големия християнски празник Цветница, Русия нанесе удар с балистична ракета насред улица в центъра на град Суми в Украйна. По последни данни загинали са 21 души, още поне 20 души са ранени, според Министерството на вътрешните работи на Украйна и украинската служба за спешна помощ, предаде Актуално.

Ужасът се случва след посещението на Стив Уиткоф (специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - бел.ред.) в Москва, за да се види с Путин. Предишната атака срещу Кривой Рог, когато загинаха 9 деца, дойде след посещението на Дмитриев (преговарящият от руска страна Кирил Дмитриев - бел. ред.) във Вашингтон, който също се срещна с Уиткоф", пише Андрий Коваленко, ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията.

Президентът на Украйна Зеленски поиска твърд отговор от света. "Без натиск върху агресора мирът е невъзможен. Разговорите никога не са спирали балистичните и авиационните бомби. Нужно е отношение към Русия, такова, каквото заслужава един терорист", написа той.

Video from the Sumy Regional Military Administration regarding today's Russian ballistic missile strike. There are dead and wounded... https://t.co/pv5JhjBqZP pic.twitter.com/UawVxba4GA