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Русия ще удължи до края на годината забраната за износ на бензин, която трябваше да изтече в края на юли. Това съобщи в събота руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

По отношение на забраната за износ на бензин взехме решение тя да бъде удължена както за производителите, така и за непроизводителите. Тоест мярката ще остане в сила до края на годината“, заяви Новак пред журналисти.

По думите му ограниченията върху износа на дизелово гориво ще бъдат отменени, след като пазарът се стабилизира, посочва Нова телевизия.

Новак отбеляза още, че все още е рано да се твърди, че руският пазар на горива е напълно нормализиран. Въпреки това той увери, че правителството предприема всички необходими мерки за възстановяване на стабилността възможно най-бързо.

В началото на април Москва въведе забрана за износ на бензин с цел да гарантира достатъчни доставки за вътрешния пазар, припомня Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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