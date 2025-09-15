Русия симулира атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море

Пиксабей

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".

"В рамките на съвместното стратегическо учение "Запад-2025" подводните сили на Северния флот нанесоха ракетен удар с използване на високопрецизни ракетни оръжия с голям обсег по условен противник в Баренцово море. Практическата стрелба с крилата ракета "Калибър" по морска цел беше изпълнена от подводно положение от екипажа на атомния подводен ракетен крайцер "Архангелск", съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Ученията се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

