Русия спечели войната на нерви с Украйна в Париж

Снимка уикипедия, si.robi

Русия спечели голямата битка с Украйна на полуфиналите на „Ролан Гарос“, след като Мира Андреева победи Марта Костюк. 19-годишната рускиня триумфира след убедителното 6:1, 6:3 и се класира за финала.

За Марта това бе дебют на полуфинал в турнир от Големия шлем. Тя се превърна в първата украинка в историята, стигала до тази фаза на Откритото първенство на Франция по тенис, след като на четвъртфиналите надделя над сънародничката си Елина Свитолина. Костюк се намираше в невероятна серия от 16 поредни победи на червено през 2026 г., включително изненадващ успех над четирикратната шампионка Ига Швьонтек по-рано в надпреварата, пише Блиц.

За Андреева това бе втори полуфинал в Шлема и първи в Париж, достигнат след експресна победа над Сорана Кърстя, в която загуби само три гейма. Костюк водеше с 2-0 в преките мачове между двете за 2026 г. преди днешния им двубой, включително победа на финала в Мадрид миналия месец. Мира обаче показа много по-голямо хладнокръвие, докато Марта се поддаде на емоциите се оказа огромен минус при представянето й.



Срещата беше напрегната и заради войната в Украйна. След края на мача Костюк подмина Андреева и не й подаде ръка – нещо, което вече се превърна в традиция, когато на корта са руски и украински тенисисти.



Всъщност в анонсите преди полуфинала мнозина специалисти на Запад определиха двубоя между двете като война на нерви.



В събота трофеят "Сюзан Ленглен" ще бъде вдигнат от напълно ново лице. В другия полуфинал след малко излизат 22-годишната Диана Шнайдер (Русия) и 24-годишната полска квалификантка Мая Хвалинска.

Редактор "Екип на Петел",

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