Русия спря корабоплаването по канала между река Дон и Азовско море след удари на Украйна

Пекселс

Русия спря временно корабоплаването по канала между река Дон и Азовско море, предаде Ройтерс, като се позова на източници от сектора за износ на зърно.

Това решение е било взето след днешната украинска атака в Азовско море срещу 13 руски плавателни съда, включително 10 танкера. По оценки на експерти то би могло да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава през Азовско море, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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