Русия спря временно работата на три летища

Русия временно спря работата на три летища в Северен Кавказ от съображения за сигурност, съобщи днес руската авиационна агенция "Росавиация", цитирана от Ройтерс.

Временните ограничения са наложени на летищата във Владикавказ, Грозни и Магас, които са столици съответно на републиките Северна Осетия, Чечения и Ингушетия.

В севернокавказките републики Дагестан и Кабардино-Балкария е обявена въздушна тревога за атаки с дронове.

Местните жители са предупредени да се укрият в помещения без прозорци и да чакат отмяна на въздушната тревога. Местните власти предупреждават, че са възможни прекъсвания на интернета, посочва ТАСС, предаде БТА.

