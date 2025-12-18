Русия стяга съдебни искове заради блокираните руски активи в ЕС

Снимка: Пиксабей

Централната банка на Русия ще се стреми да възстанови загубите, които произтичат от замразените активи на страната. Според Русия замразяването и използването на активите от европейските банки е незаконно, съобщи пресслужбата на регулатора, цитирана от „ТАСС”.

"Във връзка с продължаващите опити на властите на Европейския съюз да извършат незаконно изземване и/или използване, без съгласието на Руската централна банка на нейните активи, които са във финансови институции на ЕС – включително чрез замразяването им – „Банк Росиии“ обявява в съответствие с предварително заявената си позиция за защита на своите интереси, че ще се стреми да възстанови от европейските банки в руски арбитражен съд загубите, причинени от незаконното блокиране и използване на нейните активи и пропуснатите ползи", посочва съобщението.

На 12 декември руският регулатор събщи, че възнамерява да заведе дело срещу белгийската финансова институция Euroclear в Московския арбитражен съд. Искът е свързан с щети, причинени от незаконни действия на белгийската финансова институция.

Размерът на иска се равнява на стойността на замразените руски активи, блокираните ценни книжа и пропуснатите ползи – на обща стойност 18,1 трилиона рубли (226,6 милиарда долара).

Подаването на иска се дължи и на официално обявените планове на Европейската комисия за неопределено замразяване на средствата на Руската централна банка. В това число влизат и намеренията за използване на тези активи за прехвърляне на трети страни. Руският регулатор обяви още, че обмисля възможността за защита на интересите си в международни съдилища и арбитражни производства, с последващо прилагане на подобни решения в страните членки на ООН.

Страните от ЕС и Г-7 са замразили около 300 милиарда евро руски активи. От тази сума 185 милиарда евро се съхраняват в белгийската финансова институция Euroclear. Европейската комисия в момента търси решение от страните от ЕС за конфискуването на руските активи под формата на схема за „репарационен заем”, за да използва тези средства за финансиране на Украйна през 2026-2027 г., предаде БТА.

