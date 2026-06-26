Русия свали 660 украински дрона през изминалата нощ

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Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха 660 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Калужка, Липецка, Ростовска, Воронежка, Тулска, Рязанска, Астраханска и Московска област, както и над Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море", посочи ведомството.

През нощта на масирана атака с дронове бе подложена и руската столица Москва. По данни на кмета Сергей Собянин столичната ПВО е свалила до момента близо 50 безпилотни летателни апарата, предава БТА.

"На местата, където са паднали отломки, работят специалисти от аварийно-спасителните служби", написа кметът в руската социална мрежа Макс.

През последния месец Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийна инфраструктура, за да лиши Кремъл от един от най-важните си приходоизточници за финансиране на войната.

Миналата седмица украинска атака предизвика голям пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.

Редактор "Екип на Петел",

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