Русия тества новата си междуконтинентална ракета

Руската федерация проведе успешно изпитание на новата си междуконтинентална балистична ракета „Сармат“. За това съобщи пред президента Владимир Путин командващият стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев, предаде Новини.бг.

Путин обяви, че Русия планира да въведе „Сармат“ в бойна готовност до края на настоящата година.

Междувременно от Кремъл отново заявиха, че войната в Украйна наближава своя край. Говорителят Дмитрий Песков повтори по-ранно изявление на Владимир Путин, че „част от тристранната работа“ между Русия, Украйна и САЩ вече е свършена и има основа за продължаване на мирния процес.

„Тази подготвена основа по отношение на мирния процес ни позволява да кажем, че краят наистина наближава“, заяви Песков пред журналисти, като добави, че все още е твърде рано за конкретни детайли.

Още в събота Путин изрази мнение, че войната „се приближава към своя край“, докато украинският президент Володимир Зеленски в понеделник отговори, че Москва няма никакво намерение да прекратява конфликта.

„Русия няма намерение да сложи край на тази война. И ние, за съжаление, се готвим за нови атаки“, каза Зеленски. През последните месеци американският президент Доналд Тръмп организира няколко кръга преговори между воюващите страни, но окончателно мирно споразумение все още не е постигнато.

Русия, която в момента контролира около една пета от украинската територия, настоява за допълнителни отстъпки от Киев, докато Украйна изисква изтегляне на руските сили.

