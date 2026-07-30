Русия твърди, че е превзела четири населени места в Източна Украйна
30.07.2026 / 14:14 0
кадър: МС, архив
Руското Министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили са превзели четири населени места в източна Украйна, предаде Ройтерс.
В изявлението се посочва, че са превзети Черниговка и Мала Слободка в Донецка област, както и Мохрица и Юрченково в Сумската и Харковската области в Украйна, предаде БТА.
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