Русия удължи забраната за износ на горива до края на годината и включи в нея и някои видове дизел.

Причината – все по-големият недостиг и все по-високите цени на бензиностанциите.

Според прокремълския вестник "Известия" няколко руски региона вече са въвели квоти на количествата бензин и дизел, които човек може да зареди, предаде БТВ.

Най-тежко е положението в окупирания Крим, където половината бензиностанции са затворени.

Губернаторът на областта призна, че причината е "намаленото производство" на руските петролни рафинерии. Зад него стоят зачестилите украински атаки с дронове по енергийни обекти. Русия е сред най-големите производители на дизел в света, а износът му е ключов източник на приходи за държавата.

