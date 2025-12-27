Русия удължи забраната за износ на горива

Снимка Пиксабей

Кризата за горивата продължава.

Руското правителство удължи временното ограничение за износ на автомобилен бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти до 28 февруари 2026 г., съобщи ТАСС, цитирана от БТА. Мярката важи за всички търговски оператори, включително преките производители – целта е стабилизиране на вътрешния пазар на горива.

Със същото постановление временно се удължава и забраната за износ на корабно гориво, вакуумен и други видове газьоли до същата дата. За тези продукти обаче ограничението няма да важи за преките производители. Мерките влизат в сила от 28 декември – част от усилията на Москва да поддържа стабилност на пазара на енергия.

Според анализ на Bloomberg военният бюджет на Русия е изправен пред двойно предизвикателство – намаляване на доставките на петрол и продължаващо понижение на международните цени. Това е довело до най-ниските равнища на износа на суров петрол от януари 2023 г. насам. Средният обем, изчислен на четириседмична база, е отбелязал най-значителното понижение от началото на войната в Украйна. Допълнително усложнение представлява и натрупаният товар в морето – обемът на суровия петрол там е нараснал с около 40% от края на август.

Намаляването на приходите на Москва се случва на фона на засилен дипломатически натиск от страна на САЩ върху Украйна и европейските съюзници за постигане на мирно споразумение. Русия продължава ударите по газовата и енергийната инфраструктура на страната, докато Киев разширява атаките си срещу руски енергийни активи – включително производствени платформи в Каспийско море – и все по-често поразява танкери, превозващи руски петрол.

