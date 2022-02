Русия удари Киев с ужасяваща бомба

Кадър Скай

Огромна експлозия избухна в Киев тази вечер, като причините за нея все още не са известни.

Все още няма информация за пострадали или жертви на експлозията.

Според УНИАН, по непотвърдена информация става дума за ракетен удар с ракета "Искандер", предаде Факти.

Кореспондентът на Би Би Си Клайв Мири съобщава за подновени ракетни атаки по града. По думите му сградата, в която се намира, се е "разтресла от ракетния огън".

Той съобщава, че сраженията най-вероятно се приближават до центъра на украинската столица.

This was the explosion that shook our base! #kiev pic.twitter.com/yXOxtxaDqD

Russian forces launch an attack on Kyiv soon after the Ukraine-Russia negotiations are over. pic.twitter.com/8u4EYP8pkQ