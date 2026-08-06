Русия удари два товарни кораба край Одеса
06.08.2026 / 09:47 0
Булфото, илюстративна
Руските сили удариха два кораба за сухи товари близо до украинското черноморско пристанище Одеса късно снощи, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.
Плавателните съдове са транспортирали военно оборудване, посочи министерството, предава БТА.
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