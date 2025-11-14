Русия удари посолството на Азербайджан в Киев, Баку: Умишлено е

Кадър Х

Азербайджан привика руския посланик в Баку, след като ракета „Искандер“ падна в комплекса на азербайджанското посолство в Киев, причинявайки значителни структурни щети. За щастие, няма жертви. Сградата на дипломатическата мисия беше поразена в резултат на среднощната комбинирана атака на руските сили срещу Украйна, при която столицата претърпя най-големи поражения, включително 6 жертви и поне 35 ранени, предаде Актуално

Михаил Евдокимов, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Азербайджан, беше спешно привикан в Министерството на външните работи в Баку. По време на срещата служителите са изразили силен протест и са връчили дипломатическа нота относно ракетния удар, който е регистриран на територията на азербайджанското посолство около 01:00 часа сутринта, съобщава anewz.tv.

Според външното ведомство в Баку ударите на ракетата тип „Искандер“ са доведоли до пълното разрушаване на част от оградата и са причинили сериозни структурни щети на административната сграда, консулските помещения, служебните автомобили и други части от дипломатическия комплекс.

Предишни руски удари по дипломатическите мисии на Азербайджан в Украйна

Министерството подчерта, че това не е първият случай, в който дипломатическите обекти на Азербайджан в Украйна са засегнати от руски въздушни удари. Длъжностните лица се позовават на удара от 10 март 2022 г. срещу Почетното консулство в Харков, който нанесе сериозни щети на сградата и унищожи служебно превозно средство.

В изявлението се подчертава също, че на 2 януари 2024 г. ракетен удар с ракета „Кинжал“ е създал кратер с ширина около 3 метра само на 35 крачки от административната сграда на посолството, като по-късно на дълбочина 8 метра е открит невзривен боеприпас.

Външното министерство на Азербайджан припомни и инцидентите от 28 август 2025 г., когато друг въздушен удар в близост до посолството нанесе сериозни щети на административната сграда, консулския отдел и резиденцията на посланика.

Освен това на 8 и 18 август 2025 г. дронове атакуваха нефтохранилище на SOCAR в региона на Одеса, ранявайки персонал и нанасяйки щети на инфраструктурата.

Умишлено прицелване?

Азербайджан подчерта, че повтарящият се характер на тези инциденти повдига въпроси относно възможността за умишлено прицелване. Длъжностните лица напомниха на Москва, че цялата съответна информация е била предадена по-рано чрез официални дипломатически ноти и че координатите на азербайджанските дипломатически обекти в Украйна са били предадени на Русия през април 2022 г., когато са били дадени уверения, че Министерството на отбраната в Москва ще ги вземе предвид.

Министерството в Баку заяви, че атаките срещу азербайджанските дипломатически мисии са неприемливи, и призова Русия да проведе пълно разследване и да представи подробно обяснение относно последния удар.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев подчерта директно пред украинския си колега Володимир Зеленски, че това не е първият случай, в който руските сили атакуват посолството и други азербайджански обекти в Украйна.

Напрежението между Баку и Москва е огромно в последната година

Отношенията между Русия и Азербайджан се влошиха значително, след като навръх Коледа през 2024 г. руска противовъздушна ракета свали самолет Embraer на Азербайджанските авиолинии над Грозни в Чеченската република. Самата машина летя до Казахстан и се разби там. Загинаха 38 души. Илхам Алиев директно обвини Москва и даде ясен знак, че страната му ще съди Руската федерация.

През юни тази година Москва допълнително разгневи Баку след смъртоносната полицейска акция в руския град Екатеринбург, при която загинаха двама азербайджански граждани. Зияддин и Хюсеин Сафарови загинаха по време на обиск, извършен от руските власти. Баку нарече убийствата "етнически мотивирани публични и преднамерени незаконни действия" и заяви, че действията на Русия "напоследък придобиват систематичен характер".

