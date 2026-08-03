Русия удари три кораба в Черно море с военен товар за Украйна

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Министерството на отбраната на Русия обяви днес в приложението Телеграм, че руската армия тази нощ е нанесла удари с дронове по три кораба с военен товар в Черно море и по един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на град Николаев, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"В хода на изминалата нощ силите на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща въоръжените сили на Украйна", се казва в съобщението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.

В същото време най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след украинска атака. Персоналът е бил евакуиран, като засега няма информация за пострадали, предаде Ройтерс.

От друга страна, руското министерство на отбраната информира и че през нощта са били свалени 131 украински дрона, предаде ТАСС.

Редактор "Екип на Петел",

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